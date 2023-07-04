Події

12:29 04.07.2023

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

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Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

Станом на 4 липня внаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів Донецької області та шахту.

"Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних з Росією областей. У Донецькій області через обстріли залишилися без світла частина споживачів, знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики у вівторок.

Унаслідок попередніх обстрілів залишаються без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.

Крім того, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив греблі. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

За інформацією Міненерго, через несприятливі погодні умови минулої доби без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській та Чернігівській областях. Упродовж доби електропостачання в усіх чотирьох областях було повністю відновлено, однак наразі ще залишаються знеструмленими два населених пункти в Сумській та вісім - у Черкаській областях. Також через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській області.

У Закарпатській області через негоду тимчасово знеструмлювали лінію міждержавного з'єднання з Молдовою 110 кВ, усі споживачі були заживлені з резервних потужностей.

"Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 715 МВт-год, експорт відсутній", - поінформували в міністерстві.

 

Теги: #енергетика #обстріли #донецька_область

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