СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по будівлі управління СБУ та оборонному заводу Миколаєва

Співробітники Служби безпеки України затримали в Миколаєві російського агента, який готував ракетні удари російських окупантів по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу в місті.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ РФ у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області. Задокументовано, що агент "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував "ударити" по них російськими ракетами "Кинджал", - повідомляється в телеграм-каналі спецслужби у вівторок.

За інформацією української спецслужби, також фігурант збирав розвіддані місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони в прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об'єктів цивільної інфраструктури. "У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову "винагороду", яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ вчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали, у ворожого агента вилучено ґаджет із підтвердженнями його листування з ФСБ.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення до РФ. "У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (завершений замах на вчинення пособництва в посяганні на порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.