Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Російські окупаційні війська вранці у вівторок обстріляли Херсон, двоє людей загинули, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Унаслідок ранкових обстрілів Херсона загинули двоє місцевих жителів. Чоловік і жінка отримали травми, несумісні з життям", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, вранці у вівторок близько 6:00 години ворог здійснив артобстріл Херсона.

Також пошкоджено житлові будинки.