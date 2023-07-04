Події

08:50 04.07.2023

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

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Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Російські окупаційні війська вранці у вівторок обстріляли Херсон, двоє людей загинули, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Унаслідок ранкових обстрілів Херсона загинули двоє місцевих жителів. Чоловік і жінка отримали травми, несумісні з життям", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, вранці у вівторок близько 6:00 години ворог здійснив артобстріл Херсона.

Також пошкоджено житлові будинки.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

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