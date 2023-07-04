Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району стався обстріл, пошкоджено територію ферми, без потерпілих. О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, на щастя, без жертв. О 14.30 армія Росії завдала ударів по Петропавлівці Куп'янського району, без постраждалих. О 17.40 стався мінометний обстріл с. Колесниківка на Куп'янщині. Без потерпілих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.