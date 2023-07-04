Події

07:16 04.07.2023

Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

1 хв читати
Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

Російські окупанти зосередили приблизно 180 тисяч своїх солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, 120 тис. - на лимансько-куп'янському напрямку, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Там (на лимансько-куп'янському напрямку - ІФ-У) зібрано досить потужне угруповання - понад 120 тис. ворожих військ. Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи, також підрозділи т.зв. бойового армійського резерву "БАРС", територіальні війська. З того, що нове з'явилося - штурмові роти "Шторм Z"", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Водночас він уточнив, що по всій зоні відповідальності російські окупанти зосередили понад 180 тисяч солдатів.

"На Бахмутському (напрямку - ІФ-У) - десь у районі 50 тисяч", - зазначив спікер.

За словами Череватого, лимансько-куп'янський напрямок продовжує залишатися лідером за ворожими обстрілами зі ствольної та реактивної артилерії. Так за добу противник 595 разів обстріляв українські позиції, було здійснено 8 штурмів позицій українських сил, 16 авіанальотів.

Під час відбиття штурмів 57 окупантів було знищено, 78 дістали поранення, трьох взято в полон.

Крім того, було знищено ворожий танк Т-72, 2 БМП, БТР 80, гаубицю Д-30 і польовий склад із боєприпасами.

 

 

Теги: #схід #сили #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 04.07.2023
Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

19:52 02.07.2023
Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

07:39 02.07.2023
Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

16:26 30.06.2023
Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

07:54 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

00:39 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

19:48 27.06.2023
Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

14:31 25.06.2023
У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

08:33 21.06.2023
Серед окупантів поширюють повідомлення з планом евакуації в разі прориву ЗС України

Серед окупантів поширюють повідомлення з планом евакуації в разі прориву ЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від саміту НАТО "визначеності в безпеці"

Зенітні війська України збили за час війни понад 3000 цілей

Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

ОСТАННЄ

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень із ворогом

Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

Протестувальники проти юридичної реформи в Ізраїлі влаштували сутички із силовиками в аеропорту Тель-Авіва

Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

4 липня: Яке сьогодні свято

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА