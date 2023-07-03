Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії у Києві та висловити йому протест у зв'язку з тривалим ув'язненням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для проведення консультацій.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання і домовитися про повернення Саакашвілі в Україну. Наші партнери з координації з Україною також пропонували різні опції порятунку. Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", - написав також він.

Раніше в понеділок було опубліковано відео допиту Саакашвілі, на якому він виглядає сильно схудлим.