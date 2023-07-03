Події

19:23 03.07.2023

У жителя Ізюма в руках здетонувала вибухівка, чоловіка госпіталізовано з множинними травмами

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У жителя Ізюма в руках здетонувала вибухівка, чоловіка госпіталізовано з множинними травмами

У понеділок, 3 липня, в Ізюмі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав місцевий житель.

"За попередніми даними, вибухівка здетонувала в руках у чоловіка, 1991 року народження", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Чоловік дістав множинні поранення рук, ніг і тіла, його госпіталізували.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #вибухівка #поранення #харківщина

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