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19:21 03.07.2023

Голова неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам РФ розвідінформацію, постане перед судом

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Голова неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам РФ розвідінформацію, постане перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо 49-річної сільської голови, підозрюваної в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Жінка, будучи сільським головою однієї з територіальних громад Красноградського району, добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрювана склала список під назвою "Вредители", до якого внесла місцевих жителів, які активно висловлювали проукраїнську позицію. Також за завданням російських кураторів жінка збирала та передавала інформацію про осіб, які захищали та захищають Україну у складі ЗСУ, відомості про розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об'єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, де проводяться наради представників органів влади.

У січні жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою і тимчасово відсторонена від посади.

Справу буде розглянуто в Красноградському районному суді Харківської області.

Теги: #держзрада #харківщина

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