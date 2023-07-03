Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву - тримання під вартою з альтернативою застави у 2,2 млн грн

Личаківський районний суд Львова в понеділок обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву (фракція "Європейська солідарність") - тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2,2 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн народному депутату України, голові підкомітету у комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який підозрюється у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, його здійснює ДБР. Оперативний супровід - СБУ.

Як передає "Суспільне", "перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік від якого він отримав гроші, його знайомий", - пише видання. "Це поліцейська підстава. Я вважаю, що немає події злочину, тому що не було ніякого шахрайства. Нікого не ошукали. Це була оплата послуг адвоката, які працювали два роки над захистом цієї людини", - заявив Алєксєєв.

Як повідомлялося, 30 червня нардепу, голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку в комітеті Верховної Ради України, сповіщено про підозру в шахрайстві шляхом вимагання з іноземця $50 тис. з метою уникнення екстрадиції.

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор санкціонував оголошення парламентарію про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 червня прокуратура скерувала до Личаківського районного суду Львівської області клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн.

Правоохоронні органи не називали імені депутата, йдеться про депутата "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва.