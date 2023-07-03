Голова Військового комітету НАТО Бауер позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу, і закликає утриматися від коментарів у дусі розчарувань у темпах просування українських військ.

Так на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" на брифінгу в понеділок у Брюсселі він прокоментував ситуацію на полі бою.

"Це - реальна війна, і люди гинуть щодня. Важко, коли ти там перебуваєш і бачиш, як гинуть твої колеги і друзі, важко бути під обстрілами такої інтенсивності. Це завжди важко, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, тому що для них це дуже важкий час", - сказав голова Військового комітету НАТО.

"Ми не маємо коментувати щодо України в плані того, що "вони мають просуватися швидше" або "ми розчаровані, що вони не просуваються швидко". Такі операції надзвичайно важкі, і я гадаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу. Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете спалити багато сил, якщо ви підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися", - додав він.

Бауер констатував, що контрнаступ - це завжди важка операція, і безпосередньо в Україні перебуває 90% особового складу російської армії.

"Люди ніколи не мають думати, що легко переступити (лінію загороджень - ІФ-У), так ніколи не буває. В Україні є значна кількість росіян, є значні загороджувальні перешкоди - іноді це декілька кілометрів, іноді це 30 кілометрів глибиною, з мінними полями, серйозними загородженнями, і є ще третя лінія. Щоб через це все пройти, досягти території, де більше немає оборонної інфраструктури - це дуже-дуже важке для українців завдання", - переконаний адмірал.

"У Нормандії (Франція) у Другій світовій війні союзникам знадобилося до дев'яти тижнів, щоб прорватися через оборонні загородження німців. Тому не дивно, що це не відбувається швидко, люди не мають говорити про це так", - додав Бауер.

Голова Військового комітету НАТО також констатував, що передбачити війну дуже важко, тому що "до неї залучені дві держави з людьми, які обмірковують, планують, ухвалюють рішення, і інша держава реагує на ці дії". "Тому передбачити війну завжди складно. Але ми бачимо героїчний бій українців. Я гадаю, що моральний компонент у війні, - це ми знаємо з минулого і бачимо це в Україні, - надзвичайно важливий: українці знають, за що вони б'ються, росіяни не мають ані найменшого уявлення. Цю різницю ви можете бачити на полі бою, коли йдеться про бойовий дух, коли йдеться про винахідливість і про волю до бою", - наголосив він.

Бауер також вважає, що велику допомогу в цій війні Україні "зі значною кількістю західного озброєння і західного навчання" надають 50 держав.

"Якщо Україна програє цю війну, це - не кінець нестабільності, це початок ще більшої нестабільності. Як нам відомо, Росія хоче повернутися назад до кордонів 1997 року, що включає три балтійські держави, Польщу, Словаччину, Угорщину, Словенію та Болгарію. Це для нас неприйнятно. Тому ми маємо зрозуміти, що ця війна не лише про Україну, а й про набагато більше, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, тому що ми не можемо дозволити росіянам перемогти", - аргументував адмірал.

Крім того, голова Військового комітету НАТО зауважив, що союзники переконані в тому, що "росіяни відновляться". "Тому (оборонні - ІФ-У) плани (НАТО - ІФ-У) будуються не на сьогоднішньому стані російської армії, а на стані армії до нападу на Україну. Це раз. Вони також отримають уроки з цієї війни. Тому ми продовжуватимемо розглядати їх як серйозну загрозу", - сказав Бауер.

"Ми не маємо недооцінювати росіян і їхні можливості повертатися, як ми це бачили в історії декілька разів. Так, їм буде потрібен час, щоб відновитися, і це - одна з причин, з якої ми теж беремо декілька років, щоб реалізувати наші плани щодо змін наших можливостей", - деталізував він.

При цьому Бауер висловив переконання, що "найважливіше для України - це те, щоб ми продовжували їх підтримувати стільки, скільки знадобиться".