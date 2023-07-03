Резніков: Абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав абсурдними висновки Держаудитслужби (ДАСУ) про те, що прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, є порушенням, і впевнений, що буде знайдено рішення та захищено інтереси вітчизняного бізнесу.

"У мене і, я переконаний, у левової частки українців головний пріоритет один - наближати перемогу над ворогом. Все, що наближає перемогу - добре, що віддаляє і збільшує її ціну - погано... Водночас є люди, у яких інші пріоритети і критерії для ухвалення рішень. І це стає дуже складно ігнорувати, і тим більше - толерувати. Наразі ми маємо саме таку ситуацію, коли абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу", - написав Резніков у своїй статті для видання Forbes Ukraine.

Міністр наголосив, що десятки українських підприємств витримали півтора року "суцільного жаху московської навали, встояли під нищівними обстрілами, пройшли виснажливу зиму, але тепер аудит їх може "перемогти".

Резніков нагадав про ініційоване ним рік тому проведення державного аудиту Міністерства оборони.

"Аудитори провели велику роботу, зібрали багато корисного матеріалу, але водночас хтось прийшов до "проривної" думки, що українські постачальники Міноборони - і державні, і приватні, які забезпечують армію, - не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські - на іноземних цей "новаторський" підхід чомусь не поширюється", - зазначив міністр оборони.

Як зауважив очільник відомства, "виникла колізія", у якій на боці Міноборони та українського бізнесу низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів тощо. "А на іншому боці - формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки", - йдеться в статті.

За його словами, у Міноборони переконані, що український бізнес, який забезпечує армію, має право на прибуток, тому вони оскаржили підхід Держаудиту в суді.

"Бо ситуація не потребує якихось змін до законодавства чи складних кроків. У наявності є все, щоб діяти розумно і законно. Йдеться виключно про підхід до правозастосування. Тобто ви застосовуєте право, щоб створити можливість. Чи навпаки - щоб створити проблему. Йдеться лише про це", - заявив міністр.

Він наголосив, що українська оборона "нереальна без потужної української економіки".

"А як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? Ми ж хочемо більше української зброї, гарантовані постачання української форми? Як це забезпечити без масштабування виробництва і без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить? Хіба це справедливо? Абсолютно ні!" - заявив він.

Резніков висловив упевненість, що в цій ситуації з претензіями аудиту буде знайдено рішення і захищені інтереси вітчизняного бізнесу.

"Найшвидший шлях - ліквідувати норму, яка містить зачіпку для формальних претензій. Але це неоптимальний шлях, який не має стати правилом і не має заохочуватися", - зазначив міністр.

Також він додав, що в українському законодавстві завжди можна знайти зачіпку, яка поставить під загрозу якийсь важливий процес.

"Це я кажу як професійний юрист. Коли це стосується оборони - це небезпечно. І не тільки оборони. Сьогодні заборонили українському бізнесу мати прибуток, а завтра заборонять отримувати західну зброю і почнуть пред’являти за це претензії. Зараз вимагають повернути гроші - завтра змусять повернути HIMARS та Leopard. Ми можемо захлинутися у формалізмі і зупинитися. Я не перебільшую", - заявив міністр оборони.

Резніков додав, що "чомусь останнім часом надмірну жагу до бездумної формалізації виявляють люди, які навесні 2022 року десь загубилися, а потім довгий час героїчно обороняли наш західний кордон".

"Якщо в такий спосіб вони намагаються "надолужити" і підкреслити своє значення для країни в складний період - це хибний шлях", - наголосив він.

Раніше Державна аудиторська служба України (ДАСУ) перевірила контракти Міністерства оборони і заявила про порушення на 2,5 млрд грн. Зазначається, що виробники, які співпрацюють з Міноборони, на думку ДАСУ, не мають закладати прибуток у контракти з державою.