Київ не ухвалював рішень про обмеження використання укриттів у навчальних закладах - КМДА

Влада столиці не ухвалювала рішень щодо обмеження користування укриттів і сховищ у навчальних закладах, вони використовуються за призначенням, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Наразі в закладах освіти майже 900 захисних споруд, які окремо утримуються та обліковуються. Жодне укриття в закладах освіти не визначене непридатним, вони використовуються за призначенням", - ідеться в повідомленні КМДА в понеділок.

Зазначається, що навчальні заклади, а також їхню територію і приміщення наразі активно використовують для захисту і надання допомоги жителям Києва. У школах за потреби базуються евакуаційні комісії, а в разі перебоїв з енергопостачанням - працює 451 пункт незламності.

Для того, щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Окрім цього, усі навчальні заклади Києва обладнані додатково достатньою кількістю камер спостереження та "тривожною кнопкою", а "Муніципальна охорона" фізично охороняє три чверті навчальних закладів.

"Протокол комісії ТЕБ та НС (Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ІФ-У) від 23.06.2022 року спрямований на захист дітей від проникнення диверсійних груп і терористичних загроз. У зазначеному документі йшлося про спеціальний режим доступу до закладів освіти, а також закриття їх територій на час комендантської години та тримання зачиненими підвалів і горищ", - наголошується в повідомленні.

Однак у КМДА наголошують, що в цьому протоколі не йдеться про укриття, оскільки всі горища та підвали в розумінні Кодексу цивільного захисту, не є захисними спорудами. Укриттями є лише спеціально облаштовані приміщення, в яких можуть тимчасово перебувати люди для захисту від дії засобів ураження.