Заяви на одноразову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС мають приймати всі управління соцзахисту - Мінсоцполітики

Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Мінсоцполітики поінформувало всі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах про можливість надходження таких звернень", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою кожен потерпілий із підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей може отримати 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Зазначається, що звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 року.