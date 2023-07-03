Події

11:10 03.07.2023

Заяви на одноразову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС мають приймати всі управління соцзахисту - Мінсоцполітики

1 хв читати
Заяви на одноразову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС мають приймати всі управління соцзахисту - Мінсоцполітики

Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Мінсоцполітики поінформувало всі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах про можливість надходження таких звернень", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою кожен потерпілий із підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей може отримати 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Зазначається, що звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 року.

Теги: #соцвиплати #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 02.07.2023
У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

13:12 30.06.2023
Прямі збитки від підриву окупантами Каховської ГЕС становлять щонайменше $2 млрд - KSE

Прямі збитки від підриву окупантами Каховської ГЕС становлять щонайменше $2 млрд - KSE

19:30 29.06.2023
Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

19:05 29.06.2023
Грета Тунберг не вважає достатньою реакцію світу на вибух Каховської ГЕС

Грета Тунберг не вважає достатньою реакцію світу на вибух Каховської ГЕС

14:25 27.06.2023
ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

14:20 27.06.2023
Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

11:42 27.06.2023
Дефіцит води на півдні: як держава і бізнес забезпечують потребу у питній воді постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Дефіцит води на півдні: як держава і бізнес забезпечують потребу у питній воді постраждалих від підриву Каховської ГЕС

17:16 26.06.2023
Холери на постраждалих від підтоплення територіях немає - МОЗ

Холери на постраждалих від підтоплення територіях немає - МОЗ

16:39 24.06.2023
"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

12:21 24.06.2023
Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Міноборони України пообіцяли суворо реагувати на випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

Київ не ухвалював рішень про обмеження використання укриттів у навчальних закладах - КМДА

Маляр: За минулий тиждень звільнено 37,4 кв. км на півдні та сході

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ОСТАННЄ

Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

У Міноборони України пообіцяли суворо реагувати на випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП

Короткочасні дощі з грозами очікуються у вівторок у західних і північних областях України

В Одеській області не виявлено нестандартних проб питної води

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

Київ не ухвалював рішень про обмеження використання укриттів у навчальних закладах - КМДА

СБУ затримала російського агента, який планував підірвати залізницю в Черкаській області

Окупанти ввечері завдали ракетного удару по Покровську, загинула людина

Уночі ворог тричі завдав ракетного удару по Кушугумській громаді, є руйнування - Запорізька ОВА

Маляр: За минулий тиждень звільнено 37,4 кв. км на півдні та сході

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА