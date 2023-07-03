Окупанти обстріляли три райони Харківщини, обійшлося без постраждалих

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, ударів по Харкову не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних унаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти завдали авіаційного удару поблизу Плетенівки, обстріляли з артилерії та мінометів Козачу Лопань, Вовчанськ, Масютівку, Берестове, Курилівку, Кислівку та Шийківку.