Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Краматорську зросла до 13: померла письменниця Вікторія Амеліна

У Лікарні ім.Мечникова в місті Дніпрі 1 липня померла українська письменниця, які дістали несумісні з життям поранення внаслідок удару російських окупантів по кафе в Краматорську 27 червня, кількість загиблих збільшилася до 13, повідомив офіційний сайт ПЕН.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

В організації зазначили, що вони повідомляють цю новину зараз за згодою рідних Вікторії.