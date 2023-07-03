Події

08:28 03.07.2023

Окупанти випустили 490 снарядів по Херсонській області, поранено шестеро людей, серед них дитина

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Окупанти випустили 490 снарядів по Херсонській області, поранено шестеро людей, серед них дитина

За минулу добу неділі ворог атакував Херсонську область із мінометів, "Градів", артилерії, авіації та БПЛА, внаслідок чого поранено шістьох місцевих мешканців, зокрема й дитину, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 490 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА", - написав Прокудін у телеграмі.

По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

Прокудін уточнив, що росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області, через що шестеро людей дістали поранення (з них 1 - дитина). Також унаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеки Херсонської територіальної громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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