У результаті атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала літня жінка

Унаслідок атаки російських окупантів на Марганець і Нікополь Дніпропетровської області 86-річна місцева мешканка зазнала мінно-вибухового травмування й осколкового поранення, також пошкоджено дев'ять будинків, ЛЕП, газопровід, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що протягом повітряної атаки росіян пізно ввечері, найбільше з двох міст постраждав Нікополь.

"Постраждала 86-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Стан - задовільний. У місті пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто. Понівечений газопровід і лінія електропередач. Розбито сонячну панель", - написав він у телеграмі у понеділок уранці.

Він повідомив, що вночі в повітряному просторі області ПВК "Схід" збили іранський ударний безпілотник "Шахед-136".