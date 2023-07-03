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07:44 03.07.2023

ЄС має намір порушити ядерну угоду з Іраном, відмовившись знімати санкції

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ЄС має намір порушити ядерну угоду з Іраном, відмовившись знімати санкції

Очікується, що Велика Британія та інші європейські країни вперше оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном, укладену в 2015 році, підтвердивши відмову знімати санкції на використання ракет Тегераном у жовтні цього року, як того вимагає договір, повідомляє The Guardian.

Як повідомлялося, Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди 2018 року, але Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в ній. На той час Іран відповів на вихід США, порушивши узгоджені обмеження на якість і кількість збагаченого урану.

"Рішення європейських держав також порушити угоду являє собою ризик, оскільки незрозуміло, як відреагує Тегеран у той час, коли він уже близький до того, щоб мати можливість виробляти збагачений уран збройової якості", - передає видання.

Дипломати ЄС і Великої Британії обґрунтовують своє рішення тим, що Іран сам порушив угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Включно з фактом продажу Іраном безпілотників Росії для використання їх під час вторгнення в Україну. Також дипломати говорять про можливу майбутню передачу Росії іранських балістичних ракет.

Як повідомляє The Guardian, глава інспекторату ООН з ядерної зброї, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнав минулого тижня, що угода про спостереження за іранською ядерною програмою стала дуже обмеженою і фрагментарною. Зокрема, зазначається про заперечення іранських депутатів проти запланованого встановлення близько 10 камер відеоспостереження в цеху з виробництва центрифуг в Ісфагані.

Ядерна угода 2015 року містила низку дат, згідно з якими Захід повинен зняти певні санкції, але, як повідомляється, у 2015 році не передбачалося, що угоду буде до такої міри порушено. Угода обмежувала збагачення на рівні 3,67%, тим часом як Іран збагачував його на рівні 60%.

Відповідно до резолюції ООН, яка закріплює ядерну угоду 2015 року, термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня. Санкції "закликали" Іран відмовитися від розробки балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Санкції накладають вето на купівлю в Ірану, а також передачу або продаж йому безпілотників та їхніх компонентів, здатних літати на відстань понад 300 км без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН.

Майбутнє угоди перебуває під питанням після переговорів між США та Іраном в Омані, на яких Іран погодився не збагачувати уран понад 60% в обмін на те, що Захід вивільнить мільярди заморожених коштів, а також деяких американських ув'язнених, яких утримують у Тегерані.

Проте держдепартамент США заявив, що жодної угоди не передбачається.

 

 

 

Теги: #єс #іран #ядерна_угода

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