Події

11:37 02.07.2023

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

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На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

На півдні України, зокрема біля Антонівського мосту, триває потужна бойова робота, зокрема, контрбатарейна боротьба, повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю вранці.

"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема, акцент все ж таки на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту ... вона пролягає річкою Дніпро, при цьому її русло дещо деформоване внаслідок цієї катастрофи, яку вчинили рашисти, підірвавши Каховську греблю. І дуже ускладнена ця бойова робота", - наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що попри складні умови у ЗСУ є досягнення на цьому напрямку.

"За минулу добу в наших здобутках 49 знищених окупантів та 15 одиниць ворожої техніки. Автобронетехніки - 8 одиниць, 4 човни та безпілотні літальні апарати, які ворог суттєво активізував", - сказала Гуменюк.

Також вона зазначила, що ворог активізував розвідку дронами в регіоні.

 

Теги: #зсу #ок_південь

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