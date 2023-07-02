Події

08:34 02.07.2023

Унаслідок обстрілів у Херсонській області поранено п’ятеро людей, серед них троє - діти

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Унаслідок обстрілів у Херсонській області поранено п’ятеро людей, серед них троє - діти

За минулу добу внаслідок обстрілів у Херсонській області дістали поранення 5 осіб, зокрема три дитини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 475 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію 5 осіб (із них три дитини) дістали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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