Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії, повідомив полковник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у суботу ввечері.

"У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на 2 підводні. Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Назаров також попередив, що "з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена".