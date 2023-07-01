Події

21:04 01.07.2023

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

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Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії, повідомив полковник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у суботу ввечері.

"У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на 2 підводні. Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Назаров також попередив, що "з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена".

 

 

 

Теги: #рф #чорне_море #ракетоносії

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