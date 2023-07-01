Події

15:37 01.07.2023

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

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Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можливий інцидент на Запорізькій АЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу.

"Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду. Ми все це обговорюємо з партнерами, для того щоб усі розуміли, для чого це Росія робить, тому що потрібно знайти логіку. Крім того, що вони терористи, є ще й логіка в цих діях", - сказав він у суботу в Києві на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Навіщо? Щоб показати, що ця війна небезпечна для світу. Спровокувати це так, що це зробили не вони. Для інформаційного простору, для того, щоб люди боялися цього, для того, щоб потім партнери, які є скептиками, почали політично зупиняти Україну, зупиняти наші контрнаступальні дії", - сказав Зеленський.

За його словами, тому "ми так багато говорили з партнерами, про те, що станція має перейти під повний контроль української влади".

"І ще важливо, щоб у момент переходу контролю станції від Росії до України все було перевірено. Тому що може бути дистанційне мінування. Щоб потім сказати: "Ось коли все було під контролем окупанта, все було добре, а зараз, будь ласка, є викид". Важливий момент", - зазначив Зеленський.

Теги: #прогноз #заес #зеленський

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