Зеленський не розуміє причин затримки підготовки українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний затягуванням складання графіка підготовки українських пілотів на F-16.

"У мене такі самі запитання, які ви поставили, до наших шановних партнерів", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо графіка їхніх поставок після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві.

"Україна може отримати F-16. Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає, з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - сказав Зеленський.