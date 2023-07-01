Події

15:26 01.07.2023

Зеленський не розуміє причин затримки підготовки українських пілотів на F-16

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Зеленський не розуміє причин затримки підготовки українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний затягуванням складання графіка підготовки українських пілотів на F-16.

"У мене такі самі запитання, які ви поставили, до наших шановних партнерів", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо графіка їхніх поставок після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві.

"Україна може отримати F-16. Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає, з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - сказав Зеленський.

Теги: #місія #f16

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