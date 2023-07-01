На Мар'їнському напрямку за добу відбулося 15 бойових зіткнень, тут найгарячіше - речник

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби не змінилася, ворог докладає значних зусиль, щоб не допустити просування українських сил на Мелітопольському напрямку, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Бердянському напрямку сили оборони зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять розмінування і перебувають у готовності номер один для продовження наступу", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу.

Як зазначив Шершень, "ворог продовжує штурмувати Мар'їнський напрямок нашої оборони. Тут найгарячіше. За минулу добу відбулося 15 бойових зіткнень, найбільше припадає саме на місто Мар'їнка".

На Авдіївському напрямку противник "продовжує штурмові дії із завданням створення умов для оволодіння Авдіївкою та Мар'їнкою". Крім цього, окупанти намагалися проводити "наступальні операції на підступах до Рівнополя. Невдало, зазнали втрат. Застосовуючи танки, артилерію та РСЗВ ворог здійснив понад 470 обстрілів наших позицій, було зафіксовано 14 авіаударів ворожої авіації".

За даними Шершня, артилерійські та ракетні підрозділи Сил оборони за минулу добу завдали 9 ударів, зокрема по складу ПММ, стартових позиціях ЗРК "ТОР", "Град", станції РЕБ "Житель". "Також було завдано ракетного удару по причіпних гарматах 155 мм "Гіацинт Б". Втрати ворога уточнюються", - зазначив речник.

Як повідомив Шершень, артилерійські підрозділи сил оборони за минулу добу виконали понад 1200 бойових завдань. Втрати ворога становили: безповоротні - 44, санітарні - 128, знищено 14 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 3 гармати "Гіацинт Б". Знищено 4 склади з боєприпасами, уражено 2 райони концентрації особового складу.