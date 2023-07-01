Події

12:29 01.07.2023

Прем'єр Іспанії виступив у Раді

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Прем'єр Іспанії виступив у Раді

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У Раді сьогодні (1 липня - ІФ-У) виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Железняк нагадав, що це вже другий візит і виступ Санчеса в українському парламенті: "Минулого разу він був у нас 23 лютого цього року".

Член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко уточнив, що свій виступ прем'єр Іспанії почав зі слів: "Україна переможе в цій війні!"

"Важливо, як я вже писав, що саме сьогодні Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. І саме з візиту в Україну воно починається. Це потужний сигнал підтримки. Іспанія буде нас підтримувати доти, доки Україна не відновить суверенітет і не настане в нашій країні мир", - додав парламентарій.

Теги: #рада #санчес

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