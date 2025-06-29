Інтерфакс-Україна
Події
21:44 29.06.2025

Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили спільне військове виробництво та відбудову України

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Іспанії із зустрічі з іспанським колегою Педро Санчесом.

"Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - написав Шмигаль в телеграмі.

Шмигаль також подякував Іспанії за всебічну підтримку України. За його словами, загальний обсяг допомоги складає понад 2 млрд євро. "Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - зазначив він.

Окремо сторони приділили увагу відновленню України. Шмигаль наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України.

Сторони порушили також тему європейської інтеграції України. "Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, Шмигаль повідомив, що цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН. Він заявив, що Україна очікує на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать успішне майбутнє.

"Вдячні Іспанії за лідерство, солідарність і непохитну підтримку України", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10649

Теги: #санчес #шмигаль #зустріч

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