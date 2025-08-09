Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру у війні РФ проти України.

"Поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов", - повідомив Зеленський про розмову у телеграм-каналі в суботу.

"Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", - підкреслив президент України.

Також, за словами Зеленського, говорили про євроінтеграційний шлях України. "Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення", - зазначив український лідер.