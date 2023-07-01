У Херсонській області підтопленим залишається один населений пункт - ДСНС

У Херсонській області станом на 1 липня підтопленим залишається один населений пункт на правобережжі Дніпра, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"До ранку 1 липня підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро. Проводяться роботи з відкачування води", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів, а від початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонн води з 1 тис. будинків і підвалів.

Крім того, 1 липня підвезли для громадян 43 тонни води, з них питної 36 тонн і 7 тонн технічної води.

"З початку робіт - 994 тонни води, з них питної 683 тонни та 311 тонн технічної води", - зазначили у відомстві.