Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу прибув із візитом до Києва.

"Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Володимиром Зеленським", - написав він у мікроблозі Twitter.

Санчес зазначив, що передасть українському уряду і парламенту всю європейську солідарність.

"Ми підтримуватимемо український народ доти, доки мир не повернеться в Європу", - наголосив він.

1 липня Іспанія розпочинає своє головування в Єврораді.