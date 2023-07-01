Події

11:07 01.07.2023

Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

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Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу прибув із візитом до Києва.

"Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Володимиром Зеленським", - написав він у мікроблозі Twitter.

Санчес зазначив, що передасть українському уряду і парламенту всю європейську солідарність.

"Ми підтримуватимемо український народ доти, доки мир не повернеться в Європу", - наголосив він.

1 липня Іспанія розпочинає своє головування в Єврораді.

Теги: #україна #візит #санчес

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