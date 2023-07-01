Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу прибув із візитом до Києва.
"Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Володимиром Зеленським", - написав він у мікроблозі Twitter.
Санчес зазначив, що передасть українському уряду і парламенту всю європейську солідарність.
"Ми підтримуватимемо український народ доти, доки мир не повернеться в Європу", - наголосив він.
1 липня Іспанія розпочинає своє головування в Єврораді.