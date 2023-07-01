Окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району
Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольщини", - написав він у телеграм-каналі.
За словами голови ОВА, туди прилетіло з півдесятка снарядів із важкої артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Наразі рятувальники обстежують територію, з'ясовуючи наявність збитків від обстрілу.