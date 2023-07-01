Події

08:07 01.07.2023

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району

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Окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району

Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольщини", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, туди прилетіло з півдесятка снарядів із важкої артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі рятувальники обстежують територію, з'ясовуючи наявність збитків від обстрілу.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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