Україна і Литва співпрацюватимуть у сфері інформаційної безпеки

У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорили з представниками литовського Сейму поглиблення співробітництва у сфері інформаційної безпеки та діджиталізації культурної спадщини України, повідомляє пресслужба МКІП.

Заступник міністра культури України Тарас Шевченко наголосив на важливості подальшого обмеження трансляції російських телеканалів та застосування більш жорстких санкцій.

Крім того, йшлося про необхідність спільних зусиль щодо реалізації ініціативи "Інформаційний Рамштайн" у сфері інформаційної безпеки, яка включає і політику санкцій.

У Мінкультури зазначили, що культурна сфера продовжує бути метою росіян. Головними викликами залишаються цифровізація нерухомої культурної спадщини, музейних експонатів та нематеріальної культурної спадщини України.

Литовська сторона підтвердила свою повну підтримку та висловила готовність до подальшої співпраці.