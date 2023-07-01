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05:49 01.07.2023

Теракт на ЗАЄС вважатиметься застосуванням ядерної зброї

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Теракт на ЗАЄС вважатиметься застосуванням ядерної зброї

У цивілізованому світі можливий теракт Росії на окупованій Запорізькій АЕС будуть розцінювати як "застосування ядерної зброї проти цивільного населення", заявив секретар Соверта національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об'єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому дуже ретельно спостерігатимемо... яка буде реакція миру на ці події", - сказав Данилов в ефірі " Радіо "Свобода".

Він зазначив, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС "не відповідала тій терористичній атаці, яку зазнала Україна".

За його словами, Україна зараз робить "все можливе та неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".

Данилов також припустив, що деякі західні партнери зараз пояснюють Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Припускаючи ймовірність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз важко сказати, оскільки "ці люди не передбачувані, вони діють поза будь-якими нормами і правилами світової спільноти".

Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".

"У нас є наші протоколи, наші плани, як ми маємо діяти. Наразі відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо відбудеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данилов.

Теги: #теракт #україна #данилов #заєс

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