США стверджують, що за виведенням миротворчих військ з Малі міг стояти Пригожин

За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та США стурбовані дестабілізаційною діяльністю найманців в Африці, повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми знаємо, що високопосадовці малійських чиновників працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб інформувати генерального секретаря ООН, що Малі відкликала згоду на місію миротворців", - цитує сказані на брифінгу слова Кірбі видання "Голос Америки".

За його словами, Пригожин, який очолив минулими вихідними невдалий заколот проти Кремля, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН, відомих як Minusma, з Малі "для просування інтересів його приватної військової компанії".

На думку Кірбі, ситуація з безпекою в Малі не покращала, незважаючи на гроші, які нинішній режим у Малі виплатив приватній військовій компанії "Вагнер".

У США є інформація про те, що перехідний уряд Малі заплатив понад 200 мільйонів доларів ПВК "Вагнер" з кінця 2021 року.

При цьому Кірбі зазначив, що Вашингтон не бачить жодних ознак того, що "Вагнер" відмовляється від своїх намірів експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

Зазначається, що у п'ятницю Рада Безпеки ООН проголосувала за припинення місії Minusma. Раніше цього місяця Малі попросила миротворчі сили ООН піти "без зволікання", пославшись на "кризу довіри" між малийською владою і миротворцями, які перебували в країні останні 10 років.

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції щодо чотирьох компаній в ОАЕ, Центральноафриканській Республіці та Росії, які, за інформацією Вашингтона, були пов'язані ПВК "Вагнер".

Зазначається, що нинішня влада Малі захопила владу в результаті військового перевороту 2021 року і запросила до країни ПВК "Вагнер", відмовившись від допомоги французької військової місії.