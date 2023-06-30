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22:28 30.06.2023

РФ має нести відповідальність за будь-які інциденти на ЗАЕС

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РФ має нести відповідальність за будь-які інциденти на ЗАЕС

РФ має понести всю відповідальність за будь-які ймовірні інциденти чи аварії на Запорізькій АЕС, а також – за їхні наслідки, заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) Олег Коріков у національному телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю.

"Оскільки російська військова агресія, окупація Запорізької АЕС позбавили можливості виконувати важливі міжнародні зобов'язання у сфері використання ядерної енергії, то РФ має нести всю відповідальність за будь-які ймовірні інциденти чи аварії на станції, а також – за їхні наслідки", - цитує його слова прес-ресурс. служба НАЕК "Енергоатом".

За його словами, "весь світ добре розуміє, що загрози ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС виникли виключно через агресію Росії".

"У цьому питанні міжнародне співтовариство консолідоване: низка резолюцій Ради управляючих МАГАТЕ та Ради безпеки ООН чітко вимагають від РФ деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції", - зазначив він. 

Теги: #рф #україна #відповідальність #підрив #заес

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