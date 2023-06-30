Кабмін призначив Думу головою АРМА

Кабінет Міністрів призначив Олену Думу головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляється в телеграм-каналі Кабміну, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Як повідомлялося, переможцем конкурсу з добору голови АРМА стала ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума, за її кандидатуру проголосували шість із восьми членів конкурсної комісії. Однак пізніше член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос. Згідно з чинним законодавством про АРМА, рішення комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше шість членів, присутніх на засіданні.