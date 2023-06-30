Шмигаль: Кожне міністерство має представити дорожню карту реалізації української доктрини президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що кожне міністерство має представити дорожню карту реалізації української доктрини, яку представив президент Володимир Зеленський.

"У середу, виступаючи у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський запропонував орієнтири та елементи нової української доктрини. Це нове бачення і нова філософія того, який вигляд матиме наш успіх, що нам потрібно робити, які наші цінності та орієнтири", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що відповідні орієнтири співзвучні з багатьма проєктами, які уряд визначив пріоритетними цього року.

"Тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених президентом елементів нової доктрини. Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Усе має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі. Усі ці документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусії", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що напрацювання такої дорожньої карти буде особистою відповідальністю кожного міністра.