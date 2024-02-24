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19:23 24.02.2024

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

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ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Європейський Союз у березні представить нову власну стратегію оборонної промисловості, яка стане першим кроком інтеграції України до оборонних промислових програм Європи, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"У майбутньому Україна повинна мати здатність захищатися і відбивати майбутні напади з боку Росії. Це дуже важливо для вашої безпеки і для безпеки Європи в цілому. Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України так само, як і частину наших власних. Ось чому ми розробляємо нову стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо за 3 тижні", - заявила вона на пресконференції з президентом України та європейськими лідерами в Києві.

Це, за словами Урсули фон дер Ляєн, буде першим кроком до інтеграції України в оборонні промислові програми Європи.

Одночасно, як заявила глава Єврокомісії, Європейський Союз має намір відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві.

"Для цього і будемо відповідати своїм зобов'язанням, які взяли в плані оборонної підтримки вас. Звичайно, членство в ЄС було б найкращим кроком на цьому шляху", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також додала, що ЄС до кінця року вийде на показник виробництва 1 млн снарядів та їх передання Україні, як і було обіцяно. Крім того, за її словами, ЄС підготує ще 60 тис українських воїнів.

 

 

Теги: #єс #доктрина #оборонна_промисловість

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