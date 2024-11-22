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13:40 22.11.2024

Деякі західні чиновники допускають повернення Києву ядерної зброї, США планують переглядати ядерну доктрину

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Деякі західні чиновники припускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Видання пише, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України. Київ прагне отримати запрошення до НАТО, але це малоймовірно. "Американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для завдання карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню", - йдеться в статті NYT на сайті.

"Декілька чиновників навіть припустили, що пан Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено в неї після розпаду Радянського Союзу. Це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором. Але такий крок був би складним і мав би серйозні наслідки", - зазначає видання.

Водночас із заявою про необхідність коригування стратегії ядерного стримування і модернізації арсеналу для протидії загрозам з боку інших країн виступив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики Річард Джонсон.

"Ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, кількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, надають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки", - сказав Джонсон, якого цитує пресслужба Міністерства оборони США на сайті.

Чиновник додав, що США, можливо, доведеться оновити Огляд ядерної політики 2022 року, щоб уникнути послаблення своїх стримувальних можливостей. Зокрема, це може стосуватися змін у доктрині, модернізації озброєнь і готовності ядерних сил з огляду на активність Китаю і Росії та відсутність нових угод про контроль над ядерними озброєннями.

Теги: #захід #ядерна_зброя #сша #доктрина

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