Фото: пресслужба РНБО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) розробить Українську доктрину, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" секретар Ради Олександр Литвиненко.

"Президент визначив дуже важливі завдання - забезпечити ефективнішу роботу Ставки верховного головнокомандувача, зміцнити аналітичну підтримку рішень керівництва держави. І вкрай важлива тема - це опрацювання Української доктрини, тобто планування майбутнього після війни", - сказав він.

За словами Литвиненка, "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".

"Ще одне наше завдання - запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави - сприяти формуванню суспільного консенсусу".

Литвиненко зазначив, що "на базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти цьому процесу".