Події

16:50 30.06.2023

Інвалідність за 10 місяців війни у 2022 році отримали понад 45 тис. українців

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Інвалідність за 10 місяців війни у 2022 році отримали понад 45 тис. українців

Інвалідність за перші 10 місяців війни 2022 року одержали понад 45 тис. українців, що в 3,5 раза більше, ніж 2021 року, повідомила пресслужба Конфедерації роботодавців України в п'ятницю.

"У довоєнний рік інвалідність отримали 13 тисяч осіб. За перші 10 місяців війни у 2022 році, за офіційною і не дуже адекватною статистикою, інвалідність отримали понад 45 тисяч українців", - наводяться в повідомленні слова голови Нацасамблеї людей з інвалідністю Валерія Сушкевича.

На його думку, реальна кількість людей, які отримали інвалідність минулого року, набагато більша, тому що оформити цей статус під час війни важко.

Сушкевич вважає, що "інвалідизація" населення України за останні 16 місяців - від початку війни до середини 2023 року - має дуже високі темпи і стає критично проблемною для суспільства.

Як уточнила експертка Конфедерації роботодавців України Олена Степаненко, близько 70-80% людей з інвалідністю здатні повноцінно працювати нарівні з іншими, бо більшість не мають жодних зовнішніх ознак інвалідності, при цьому в 53% випадків люди з інвалідністю можуть працювати на звичайному робочому місці.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активними учасниками ринку праці можуть стати 0,8-1 млн осіб з інвалідністю, які зараз не працюють.

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко повідомив, що у вересні має вийти практичний посібник для роботодавців із працевлаштування людей з інвалідністю, який, за його словами, стане першим довідником, що охоплює всі аспекти залучення на ринок праці людей з інвалідністю.

У Конфедерації вважають, що кількість робочих місць для осіб з інвалідністю зросте, якщо зобов'язання з працевлаштування цієї категорії незайнятих людей візьмуть на себе роботодавці державної та комунальної форм власності.

Теги: #війна #інвалідність

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