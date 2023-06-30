Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

Успішний удар українських сил по ворожому штабу і складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) свідчить про те, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу, заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найімовірніше, цікаві деталі щодо Бердянську збирають по самому місту, тому що відпрацьовано влучно, вміло. І все це робота в рамках того контрнаступу, який всі очікують, нарешті, побачити наочно. Побачити можна, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу, це і є підготовка до того, щоб активні дії ворога були зовсім неактивними", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Речниця наголосила на необхідності ураження логістики противника, щоб він не міг підтягувати резерви, а також мають бути уражені тилові бази, які розгортає ворог.

Вона додала: "Коли таке відбувається в тилу, можете уявити, що відбувається на фронті".

Говорячи про можливі майбутні "жести доброї волі" окупантів, як росіяни назвали вихід із острова Зміїний, Гуменюк сказала, що варто очікувати, оскільки тиск українських сил на ворога триває.

"Можу сказати, що кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємося, то наздоженемо", - заявила речниця.

Раніше у ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України успішно вдарили по ворожому штабу і складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.