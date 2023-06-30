Події

16:26 30.06.2023

Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

2 хв читати
Гуменюк про удар по штабу окупантів у Бердянську: Відпрацьовано влучно, ворог втрачає свої потужності навіть у тилу

Успішний удар українських сил по ворожому штабу і складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) свідчить про те, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу, заявила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найімовірніше, цікаві деталі щодо Бердянську збирають по самому місту, тому що відпрацьовано влучно, вміло. І все це робота в рамках того контрнаступу, який всі очікують, нарешті, побачити наочно. Побачити можна, що ворог втрачає свої потужності навіть у тилу, це і є підготовка до того, щоб активні дії ворога були зовсім неактивними", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Речниця наголосила на необхідності ураження логістики противника, щоб він не міг підтягувати резерви, а також мають бути уражені тилові бази, які розгортає ворог.

Вона додала: "Коли таке відбувається в тилу, можете уявити, що відбувається на фронті".

Говорячи про можливі майбутні "жести доброї волі" окупантів, як росіяни назвали вихід із острова Зміїний, Гуменюк сказала, що варто очікувати, оскільки тиск українських сил на ворога триває.

"Можу сказати, що кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємося, то наздоженемо", - заявила речниця.

Раніше у ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України успішно вдарили по ворожому штабу і складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Теги: #удар #бердянськ #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 30.06.2023
У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

10:30 30.06.2023
В окупованому Бердянську пролунали вибухи, горить і детонує в районі аеропорту

В окупованому Бердянську пролунали вибухи, горить і детонує в районі аеропорту

07:24 29.06.2023
До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

07:54 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

00:39 28.06.2023
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

19:48 27.06.2023
Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

21:20 26.06.2023
Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

14:31 25.06.2023
У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

07:27 23.06.2023
У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту - Україна сама вибирає цілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

Слідство проситиме арешт з альтернативою застави в 10 млн грн для викритого на шахрайстві нардепа Алєксєєва

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

ОСТАННЄ

ТЧХУ продовжує допомагати жителям Херсонщини

Череватий: На Бахмутському напрямку досить потужне вороже угруповання - до 50 тис. осіб

Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовим домашнім арештом

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

У Ватикані після візиту кардинала Дзуппі до РФ обміркують подальші ініціативи щодо України

Подоляк: Україна не віддасть частину своєї території агресору, щоб зупинити війну

Слідство проситиме арешт з альтернативою застави в 10 млн грн для викритого на шахрайстві нардепа Алєксєєва

Україні для контрнаступу потрібні боєприпаси та сучасні винищувачі - Залужний

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА