Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовим домашнім арештом

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП), колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що адвокати Лебедя просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Прокурор наполягав на продовженні цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося, 6 квітня захист митрополита оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід.

Служба безпеки України 1 квітня заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Шевченківський райсуд Києва 1 квітня обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.