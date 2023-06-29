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19:08 29.06.2023

Архітектори Archimatika представили концепцію відновлення зруйнованого окупантами села на Херсонщині

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Архітектурна компанія Archimatika представила концепцію відновлення зруйнованого агресором с. Посад-Покровське на Херсонщині його жителям, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Посад-Покровське - один із шести населених пунктів, визначених Кабміном як пілотний, де відновлення відбуватиметься комплексно та за новими принципами. Також експериментальний формат стосується Бородянки та Мощуна на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині та Ягідного на Чернігівщині.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України залучило Archimatika для розроблення концепції відновлення с. Посад-Покровське в Херсонській області. До війни тут проживало близько 2,5 тис. осіб, село зруйноване більш ніж на 70%.

"Розпочавши проєкт відновлення Посад-Покровського та розробивши концепцію, ми зрозуміли, що не просто відновлюємо сільську інфраструктуру після військових дій. Ми повертаємо його історичний контекст, відновлюємо екологію та вносимо нові якості, продиктовані філософією інклюзивності", - прокоментував агентству керівник проєктної групи Олександр Столовий.

Перед початком розроблення концепції було проаналізовано розвиток Посада-Покровського з XIX століття, довоєнну забудову села та очікування його жителів.

Громаді презентували концепції відновлення домогосподарств і центру села. Проєкт передбачає відновлення знищених будівель таким чином, щоб зберегти автентичний образ села, увівши дизайн-код. Під час відновлення житлової забудови обговорювали варіанти у форматі домогосподарства (будинок + різні види присадибної діяльності).

Окрім кількох типів житлових будинків, що орієнтуються на традиційну місцеву архітектуру, запропоновано кілька типів господарчих модулів, із перспективою використання їх мешканцями для різних функцій, від мінімагазину до ветлікарні або стоматологічної клініки.

Кожне домоволодіння відбудовуватимуть за принципом напівзакритого внутрішнього двору, що дає змогу закрити подвір'я від сильних степових вітрів. Також запропоновано облаштувати по периметру кожного двору перголи та галереї, сформувавши патіо.

З місцевими жителями було обговорено також варіанти матеріалів для відновлення будівель. Традиційні для цієї місцевості - ракушняк і саман. За словами Столового, жителі села розглядають можливість зведення частини господарських будівель за допомогою саманних блоків. Виробництво їх на локальній глині дасть змогу створити додаткові робочі місця, здешевить та прискорить відновлення.

Як зазначено, переосмислення чекає і на центр села. Зокрема, пропонують створити пішохідну зону (алею) в центрі села. Суттєво пошкоджено будівлі школи та будинку культури (обидві триповерхові). Архітектори пропонують оптимізувати, створити мультифункціональну будівлю, де розмістять школу, дитячий садок, концертний (актовий) зал із хорошою акустикою. Обговорюють із населенням будівництво церкви на місці, де вона була до 1917 року.

Через село проходить траса міжнародного значення (Відень-Маріуполь). Пропонується облаштувати транспортну кишеню, де буде створено транспортно-торговельний хаб. Зробити платформи для зупинки громадського та особистого транспорту, стаціонарні приміщення (їжа+гігієна), торговельну зону під навісом, де місцеві жителі зможуть продавати вирощену продукцію.

Теги: #село #херсонщина #відновлення

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