Директора департаменту інфраструктури КМДА взято під цілодобовий домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який підозрюється в розтраті бюджетних коштів, інформує Київська міська прокуратура.

"Голосіївський районний суд м. Києва у повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який підозрюється у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.

За інформацією прокуратури, на підозрюваного покладено зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора або до суду за першою вимогою, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

У прокуратурі столиці нагадують, що директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження щодо розтрати близько 1 млн гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення тротуарів та автодороги після підключення водопроводу до житлових будинків.

"Підозрюваний, розуміючи, що роботи не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, що стали підставою для перерахування підприємству бюджетних коштів у грудні 2022 року", - зазначено в повідомленні.

У повідомленні КМДА значиться, що запобіжний захід обрано директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитру Науменку.

У КМДА стверджують, що "триває блокування роботи департаментів, відповідальних за критичну інфраструктуру".

"Як і у випадку з директором Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романом Ткачуком, суд обрав Дмитру Науменку цілодобовий домашній арешт. Це унеможливлює виконання службових функцій у період, коли столиця готується до опалювального сезону. Саме координацію цього напряму забезпечує Дмитро Науменко", - наголошується в повідомленні міськадміністрації.

У КМДА, посилаючись на інформацію департаменту інфраструктури, заявляють про низку порушень під час проведення слідчих дій і розгляду справи: порушення територіальної юрисдикції, залучення експерта для проведення експертизи з простроченою ліцензією, вказують на той факт, що експертизу було проведено приватною компанією.

"Слідство визнало неякісним виконання робіт з асфальтування на вулиці Зрошувальній з боку підрядника. Треба враховувати, що роботи ще не завершені. Весь 2021 рік велося прокладання водопроводу, улаштування колодязів із люками, підключення будинків до водопостачання", - інформують у КМДА.

"Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва сподівається, що слідство буде об'єктивним, неупередженим і всебічним", - резюмується в повідомленні міськадміністрації.