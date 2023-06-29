Події

12:19 29.06.2023

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед

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На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед

Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку - за останню добу ворог втратив убитими і пораненими майже три роти, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в четвер.

За його даними, за добу знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", гаубицю 2А65 "Мста-Б" та автомобільну техніку.

Теги: #напрямок #таврійський

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