Події

10:10 29.06.2023

На Донеччині за минулу добу загинули четверо мирних жителів, двоє дістали поранення - ОВА

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На Донеччині за минулу добу загинули четверо мирних жителів, двоє дістали поранення - ОВА

Унаслідок обстрілу Донецької області російськими окупантами за минулу добу загинули четверо людей, поранені - двоє, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 4 загиблих і 2 поранених", - ідеться в повідомленні голови ОВА в четвер.

Як уточнює Кириленко, напередодні ввечері, 28 червня, "росіяни обстріляли Покровську громаду: 1 людина поранена, 2 будинки знищено і 2 пошкоджено. На лисичанському напрямку 1 людина загинула у Серебрянці Сіверської громади - пошкоджено 3 будинки. У Тернах Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 4".

"На донецькому напрямку серед ночі відбувся артобстріл Курахівської громади - без постраждалих", - поінформував голова ОВА.

Як повідомляється, встановлено остаточні наслідки удару по Краматорську 27 червня: 12 людей загинули, 60 поранені.

Теги: #обстріли #донецька_область

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