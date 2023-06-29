Маляр: На Бердянському напрямку є просування на 1300 м

На Бердянському напрямку українським силам вдалося просунутися на 1300 м, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що на Запорізькому та Мелітопольському напрямках триває знищення ворога.

Водночас противник підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.