Події

09:29 29.06.2023

Маляр: На Бердянському напрямку є просування на 1300 м

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Маляр: На Бердянському напрямку є просування на 1300 м

На Бердянському напрямку українським силам вдалося просунутися на 1300 м, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що на Запорізькому та Мелітопольському напрямках триває знищення ворога.

Водночас противник підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.

 

Теги: #зсу #просування

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