Події

08:11 29.06.2023

ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 2 танки, 10 бронемашин, 27 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 літак, 14 БПЛА і 12 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

особового складу /персоналу - близько 227780 (+680) осіб ліквідовано, танків - 4038 (+2) од, бойових броньованих машин - 7857 (+10) од, артилерійських систем - 4116 (+27) од, РСЗВ - 627 (+0) од, засоби ППО - 388 (+1) од, літаків - 315 (+1) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3513 (+14), крилаті ракети - 1261 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6780 (+6) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 569 (+6), - йдеться у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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