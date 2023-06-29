Події

07:45 29.06.2023

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

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Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

Російські війська за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, внаслідок обстрілу 3 людини дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів", - зазначив він у своєму телеграм каналі.

За даними ОВА, були влучання в житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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