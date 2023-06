Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

Деталі угоди, укладеної між Кремлем і ПВК "Вагнер" за посередництва білоруського диктатора Лукашенка, все ще обговорюються сторонами, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, незалежна білоруська моніторингова група The Hajun Project, послалася на дані відстежування рейсів від 27 червня, згідно з якими літак Пригожина вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі в напрямку Москви, а потім одразу ж вилетів до Санкт-Петербурга.

Посилаючись на російські джерела, аналітики ISW припускають, що Пригожин повернувся в Росію для переговорів із неназваними російськими офіційними особами та Вагнерівською командною радою. У ISW вважають, що Пригожин міг ненадовго повернутися, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної Лукашенком.

Водночас, посилаючись на деякі російські джерела, в Інституті припускають, що повстання ПВК "Вагнер" уже має широкий вплив на структуру російського командування.

"Відомий російський блогер стверджував, що повстання Вагнера спровокувало "широкомасштабні чистки" серед командного складу російських збройних сил і що Міноборони Росії наразі проходить "краш-тест" на лояльність... Федеральна служба охорони Росії (ФСО) проводить перевірку російського військового керівництва, а також командирів окремих частин", - йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Також повідомляється, що 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна. Можливо, це говорить про те, що Кремль має намір очистити Міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.

"The Moscow Times повідомила 28 червня, що два джерела, близькі до Міноборони, підтвердили, що російська влада заарештувала Суровікіна, бо він обрав сторону Пригожина під час повстання. The New York Times повідомила 28 червня, що офіційні особи США, проінформовані американською розвідкою, заявили, що Суровікін заздалегідь знав про повстання, але що американська розвідка все ще намагається встановити, чи підтримував Суровікін безпосередньо зусилля Пригожина", - наголошується в огляді ISW.

Водночас, вважають аналітики, Кремль може спробувати заспокоїти зневажливе ставлення до Міністерства оборони, зменшивши роль генерала Герасимова.

Хоча він, найімовірніше, збереже, принаймні номінально, посаду головного командувача і свою довгострокову роль начальника Генштабу. Оскільки, за оцінкою ISW, відсторонення Герасимова від будь-якої посади завдасть занадто великої шкоди репутації Путіна і МО.